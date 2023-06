Papa regressa a apartamento do 10.º piso do Hospital Gemelli após cirurgia

O Papa Francisco regressou hoje à tarde ao seu apartamento no 10.º piso do Hospital Gemelli, em Roma, após ser submetido a uma cirurgia abdominal para reparar uma hérnia, indicaram fontes próximas do Vaticano.

Segundo as mesma fontes, citadas pela agência de notícias italiana ANSA, a intervenção cirúrgica do Papa, com anestesia geral, foi uma laparotomia com cirurgia plástica da parede abdominal realizada por via laparoscópica para reparar uma hérnia que se formou sobre uma antiga cicatriz abdominal e que ameaçava causar obstrução intestinal.

No hospital romano, Jorge Bergoglio, de 86 anos, foi operado pela equipa do clínico e académico Sergio Alfieri, que já o operara há dois anos.

A Prefeitura da Casa Pontifícia tinha anunciado antes o cancelamento das "audiências especiais e gerais" do Papa "até 18 de junho, por razões de saúde".