Bombeiros madeirenses ajudam a combater incêndios no Canadá

Cinco elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses vão em missão para o Canadá ajudar a extinguir as centenas de incêndios que já consumiram uma área florestal equivalente ao tamanho da Bélgica (cerca de 47 vezes a área do arquipélago da Madeira) e que levaram milhares de pessoas a abandonar as suas casas.

Paulo Nóbrega, Paulo Figueira, Daniel Silva, Leandro Coelho e João Freitas juntam-se agora aos bombeiros de Portugal continental, da França e da Espanha, oferecendo ajuda para combater os mais de 400 incêndios que estão activos no momento.

“É um misto de sensações e ainda ontem disse isto aos bombeiros que vão em missão… a regra é simples: têm que ir e têm que voltar em segurança”, confessou ao DIÁRIO o presidente do Serviço Regional de Protecção Civil.

António Nunes confirmou que estes são os primeiros bombeiros madeirenses a integrar uma missão operacional internacional, integrada no Mecanismo Europeu de Protecção Civil.

O coronel referiu que “isto é resultado de uma manifestação de disponibilidade por parte do Governo Regional em integrar este tipo de missão, pois reconhece que os bombeiros na Região estão muito bem preparados para enfrentar este tipo de missão”.

Essa manifestação de interesse foi concretizada numa reunião onde esteve presente juntamente com o secretário regional com a tutela da Protecção Civil, Pedro Ramos, em Lisboa.

“Para já avançam este grupo de bombeiros afectos ao Corpo de Bombeiros Voluntários Madeirenses, mas o nosso objectivo é proporcionar este tipo de experiências a todos os bombeiros da Região. Esta será uma prática corrente, impulsionada pelo actual Conselho Directivo do SRPC, que promoverá a integração dos bombeiros da RAM nos módulos de Protecção Civil coordenados pela ANEPC, no âmbito de missões de índole internacional, com particular destaque para as valências de combate a incêndios rurais, Salvamento em Grande Ângulo e Emergência Pré-hospitalar”, acrescentou.

Tal como foi noticiado, o Canadá está a enfrentar uma temporada de incêndios que as autoridades acreditam que possa ser a pior da sua história.