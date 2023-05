Homem de 77 anos morre afogado na praia do Porto das Barcas na Lourinhã

Um homem de 77 anos morreu hoje depois de alegadamente se ter sentido mal ao entrar na água na praia do Porto das Barcas, concelho da Lourinha, distrito de Lisboa, divulgou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O alerta para o incidente foi dado pelas 15:07, para uma pessoa em dificuldades na água, adiantou a AMN em comunicado.

"O corpo foi retirado da água por populares que se encontravam no local, que iniciaram prontamente as manobras de reanimação, até à chegada dos elementos dos Bombeiros Voluntários e do INEM", referiu ainda, acrescentando que não foi possível reverter a situação, tendo sido o óbito declarado no local.

Para a ocorrência foram ativados elementos da Estação Salva-vidas de Peniche e do comando-local da Polícia Marítima de Peniche, os Bombeiros Voluntários da Lourinhã, o INEM e a GNR.

O comando-local da Polícia Marítima de Peniche tomou conta da ocorrência, destacou ainda a AMN.