Zelensky visita Kherson para coordenar operações de emergência

O presidente ucraniano deslocou-se hoje à província de Kherson, no sul da Ucrânia, para coordenar as operações de emergência com as autoridades da região afetada pelo desastre provocado pela destruição da barragem de Kakhova.

"Em Kherson, visitei os pontos de passagem, onde as pessoas estão a ser retiradas das zonas inundadas", afirmou Volodymyr Zelensky na sua conta do 'Telegram', onde também publicou um vídeo da sua reunião com as autoridades locais.

"A nossa tarefa é salvar vidas e ajudar o maior número possível de pessoas. Agradeci às equipas de salvamento e aos voluntários. Obrigado a todos os envolvidos nestas tarefas", escreveu o chefe de Estado ucraniano citado pela agência de notícias espanhola Efe.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram Zelenski a chegar a uma das zonas sinistradas acompanhado pela sua escolta militar.

Na sua conta no 'Telegram', o Presidente da Ucrânia publicou outro vídeo, no qual é visto a ouvir os responsáveis pelo dispositivo de salvamento numa das localidades de Kherson que foi inundada pela água transbordada da barragem.

"É importante calcular os danos e atribuir fundos para compensar os residentes afetados pelo desastre", disse Zelensky, apelando à ajuda para que as empresas afetadas pelas inundações se possam deslocar para outras partes da região.

Entretanto, a Rússia estimou hoje que tenham morrido cinco pessoas nas inundações na região de Kherson, na sequência da destruição da barragem de Kakhovka.

"Hoje foi noticiado que de sete pessoas que se dedicavam ao pastoreio, cinco afogaram-se. Estamos agora a retirar as duas restantes", disse o presidente da Câmara da cidade de Nova Kakhovka, Vladimir Leontiev, ao programa Solovyov Live.

A Ministra do Trabalho e da Política Social dos territórios controlados pela Rússia na província de Kherson, Alla Barkhatnova, disse na televisão estatal Rossiya-24 que pelo menos 41 pessoas foram hospitalizadas "com hipotermia ou algum tipo de doença aguda".

Disse ainda que 4.500 pessoas foram retiradas, até ao momento, dos territórios controlados pela Rússia em Kherson, na margem esquerda do rio Dnieper.

Os serviços de socorro ucranianos anunciram, por seu turno, que retiraram mais de 2.000 pessoas das zonas afetadas.

A barragem de Kakhovka situa-se na região de Kherson, anexada pela Rússia, mas as forças ucranianas controlam a parte situada na margem direita do rio Dniepre e as tropas russas a margem esquerda.

A Ucrânia e a Rússia acusam-se mutuamente da destruição de parte da barragem, que fornece água à península da Crimeia, ocupada e anexada pela Rússia em 2014.