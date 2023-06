IPMA coloca 14 distritos sob aviso amarelo devido à chuva e vento forte

Catorze distritos do continente estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e que poderão ser ocasionalmente de granizo e acompanhados de rajadas fortes de vento e trovoada, segundo o IPMA.

Os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Castelo Branco, Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Porto, Viana do Castelos e Viseu vão estar com aviso amarelo entre 12:00 e as 21:00 de hoje, adianta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Nos distritos de Setúbal e Lisboa o aviso Amarelo termina às 09:00 de hoje.

O IPMA prevê para hoje aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada, com o vento do quadrante sul a soprar por vezes forte no litoral e nas terras altas.

As previsões apontam para uma pequena descida da temperatura máxima no Centro e Sul e períodos de céu muito nublado.

Para as regiões Norte e Centro são esperados períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada.

O vento soprará fraco a moderado (até 30 quilómetros/hora - km/h) do quadrante sul, soprando moderado a forte (25 a 40 km/h) no litoral oeste, com rajadas até 70 km/h, diminuindo de intensidade na região Sul a partir do final da tarde.

Nas terras altas, o vento será moderado a forte (30 a 45 km/h) do quadrante sul, com rajadas até 75 km/h.