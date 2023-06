IASAÚDE reforça a necessidade da actualização de dados nos processos de reembolsos

O Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM) recomenda, aos beneficiários do SRS-Madeira, o registo e actualização dos seus dados bancários (IBAN), sempre que necessário, no âmbito do processo de reembolso das despesas de saúde.

Esta recomendação surge com o intuito de garantir a agilização dos processos para que os mesmos sigam os respectivos trâmites em tempo útil, evitando atrasos ou outros constrangimentos nos respetivos pagamentos. "Os beneficiários devem realizar a verificação/atualização no momento de entrega da documentação para efeitos de reembolso, junto dos serviços do IASAÚDE, IP-RAM", refere nota enviada.

No âmbito da prestação de cuidados de saúde, o SRS-Madeira através do actual regime de reembolsos, assegura a comparticipação de cuidados médicos, nomeadamente consultas de clínica geral e especialidade (realizadas por médico aderente à convenção em vigor estabelecida entre a RAM e o Conselho Médico da Ordem dos Médicos, meios complementares de diagnóstico e terapêutica, análises clínicas, imagiologia, medicina física e reabilitação, estomatologia, próteses estomatológicas; entre outras situações).