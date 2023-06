Tempestade Óscar deixou 54 pessoas desalojadas na Madeira

Um total de 54 pessoas ficaram desalojadas no Funchal, na Calheta e em Santa Cruz, após a passagem da tempestade Óscar na Madeira. Os números foram divulgados esta tarde por Pedro Ramos, nas instalações do Serviço Regional de Protecção Civil, que informou também que entre as 15 horas de segunda-feira e as 12 horas de hoje foram registadas mais de 200 ocorrências na Região.

O secretário com a tutela da Protecção Civil referiu que todos os concelhos foram atingidos, mas admite que a Protecção Civil foi posta à prova e respondeu da melhor forma.

Agradeceu à população pela forma como seguiu as recomendações e respeitou os avisos e a todos os que estiveram envolvidos nas operações.