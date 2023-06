Assembleia Legislativa da Madeira recebe colóquio 'Sobre o Regime de Colonia'

No âmbito das Comemorações do Centenário do Nascimento de Inês Afonseca, a Assembleia Legislativa da Madeira vai acolher, no seu salão nobre, o colóquio 'Sobre o Regime de Colonia', no próximo sábado, dia 10 de Junho, pelas 15 horas.

Esta iniciativa contará com as intervenções de Artur Jorge Baptista, presidente do Conselho da Ordem dos Advogados na Região Autónoma da Madeira e do advogado Félix de Sousa.

Quem foi Inês Afonseca?

Inês Afonseca ficou ligada ao movimento que conduziu à libertação do colono, está entre os fundadores da União dos Caseiros da Ilha da Madeira (UCIM) e foi redatora do semanário O Caseiro desde a primeira hora. Foi uma mulher camponesa madeirense que dedicou a vida à defesa dos menos favorecidos, denunciando e combatendo injustiças sociais. É uma digna representante da luta pela emancipação das classes subalternas insulares, que converge e se confunde com as conquistas resultantes da Liberdade e a Autonomia.