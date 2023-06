OCDE corta previsão da perspetiva de inflação em Portugal este ano para 5,7%

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) reviu hoje em baixa a projeção de inflação em Portugal deste ano para 5,7%, uma redução de 0,9 pontos percentuais face ao último relatório.

No relatório de atualização das perspetivas económicas de 2023, publicado hoje, a OCDE aponta para uma redução da taxa de inflação de 8,1% em 2022 para 5,7% em 2023, antes de cair para 3,3% em 2024, à medida que os preços da energia e dos alimentos estabilizam.

Estas projeções comparam com os 6,6% para este ano e com os 2,4% para 2024 previstos no relatório divulgado em novembro.

Entre as principais instituições económicas, o Conselho das Finanças Públicas (CFP) aponta para uma inflação de 5,9%, o Banco de Portugal (BdP) de 5,5%, o Fundo Monetário Internacional (FMI) de 5,7% e o Ministério das Finanças e a Comissão Europeia de 5,1%.

No que toca a inflação 'core', a OCDE prevê uma taxa de 4,7% este ano e de 3,4% em 2024.

A instituição com sede em Paris assinala que "as medidas orçamentais vão dar alguma compensação para apoiar o rendimento das famílias vulneráveis, mas irão retardar o declínio da inflação".

Salienta ainda que "a eliminação gradual do apoio à energia e à inflação e o alto crescimento nominal do PIB irão ajudar a reduzir a dívida pública para cerca de 103% do PIB em 2024".

A OCDE prevê ainda que o défice caia de 0,4% em 2022 para 0,1% este ano e em 2024, enquanto o Governo aponta para um défice orçamental de 0,4% este ano e de 0,1% em 2024.

A trajetória descendente do peso da dívida pública também irá continuar na ótica da OCDE, que aponta para uma descida do rácio de 113,9% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022 para 106,2% em 2023 e para 102,9% em 2024.

O Governo aponta para um rácio de 107,5% este ano e de 103% em 2024.