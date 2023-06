'Jackpot' de 50 milhões de euros no próximo sorteio

Ninguém acertou em cheio nos cinco números e nas duas estrelas do Euromilhões, pelo que o 'jackpot' do próximo sorteio, que vai andar à roda na próxima terça-feira, sobe para 50 milhões de euros.

No estrangeiro, três apostadores falharam por pouco na chave vencedora e conquistaram o 2.º prémio no valor de 225 mil euros. Em Portugal, coube no máximo o valor alusivo ao 4.º prémio a três pessoas (1.591€).

Resultados do escrutínio do sorteio do Euromilhões.

Conheça a chave que vale 39 milhões de euros Depois de não ter sido entregue, na última terça-feira, o prémio que estava em jogo no Euromilhões, a sorte andou novamente à roda e ditou nova chave que pode transformar alguém num novo excêntrico - ou excêntrica - em Portugal.

Embora numa quantia menos avultada, outros 47 apostadores que registaram a sua aposta em Portugal recebem cerca de 140 euros, quantia referente ao 5.º prémio deste sorteio.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.