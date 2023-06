Cristiano Ronaldo prestes a tornar-se accionista do grupo Cofina

O futebolista madeirense Cristiano Ronaldo estará prestar a tornar-se accionista de referência do grupo Cofina. A notícia que foi avançada pelo ECO, citando fontes próximas ao processo, dá conta de que tal pode concretizar-se no âmbito do processo de Management Buy Out (MBO) que está a ser liderado por Luís Santana e Octávio Ribeiro.

Os termos deste processo relacionado com o grupo detentor de títulos como CMTV, Correio da Manhã, Record e Jornal Económico ainda não são conhecidos, mas há indicação de que os actuais accionistas devem manter-se no capital, mas com posições mais baixas.

"O valor do negócio deve rondar os 70 milhões de euros, um valor de referência para o um acordo que esteve em cima da mesa com a Media Capital", avança o ECO.

Cristiano Ronaldo, além de futebolista, tem vindo a somar projectos em diversas áreas desde a hotelaria, com a sua parceria com o grupo Pestana, passando pelo roupa e calçado, onde tem marca própria; e mais recentemente no ramo das águas, com o lançamento da 'Ursu 9'.