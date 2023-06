Internacionalização 200 de Cristiano Ronaldo é uma das notícias que marca esta terça-feira

A seleção portuguesa de futebol vai tentar alcançar a quarta vitória, em outros tantos jogos, na fase de apuramento para o Euro2024, destacando-se ainda mais na liderança e ficando cada vez mais perto da fase final da prova.

Em jogo que vai marcar a internacionalização 200 de Cristiano Ronaldo, o capitão vai ser titular no Estádio Laugardalsvöllur, como foi anunciado na segunda-feira pelo próprio selecionador Roberto Martinez, tornando-se no primeiro jogador mundial a alcançar esta marca por uma seleção.

Depois de 'despachar' no sábado a Bósnia-Herzegovina (3-0) no Estádio da Luz, em Lisboa, a seleção nacional vai viver apenas o seu terceiro duelo de sempre com os islandeses, segundo em Reiquiavique, depois do triunfo por 3-1 em outubro de 2010, na qualificação para o Euro2012, também no Estádio Laugardalsvöllur.

Este é primeiro encontro entre as duas nações desde a fase final do Euro2016, que Portugal viria a conquistar, com um empate (1-1) registado no jogo de estreia das duas equipas na competição que decorreu em França.

O Islândia-Portugal, da quarta jornada do Grupo J de qualificação para o Euro2024, está agendado para as 19:45 (18:45 horas locais) e terá arbitragem do alemão Daniel Siebert.

A Organização das Nações Unidas assinala o Dia Mundial do Refugiado, destacando este ano o poder da inclusão, estando previstas em Portugal iniciativas de organizações não-governamentais para debater o tema e homenagear as pessoas refugiadas.

Proclamado em 2000, o Dia Mundial do Refugiado é assinalado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, focando os temas do poder da inclusão e as soluções para refugiados.

Em Portugal, o JRS - Serviço Jesuíta aos Refugiados e a Plataforma de Apoio aos Refugiados organizam um evento em torno do tema "Solidariedade sem fronteiras, um mundo sem barreiras", que se realiza ao final da tarde no 'campus' de Campolide da Universidade Nova de Lisboa.

Em Cascais, a Associação Helpo vai entregar 64 cabazes alimentares a famílias ucranianas, sírias e afegãs refugiadas no concelho.

Do total global de 108,4 milhões de deslocados em 2022, 35.3 milhões eram refugiados, ou seja, pessoas que atravessaram uma fronteira internacional em busca de segurança, segundo dados da ONU.

CULTURA

Os arquitetos e professores Domingos Tavares e Manuel Aires Mateus são homenageados pela Universidade de Lisboa com a atribuição do doutoramento 'honoris causa'.

Domingos Tavares é professor emérito da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, cidade onde estudou e trabalhou com Fernando Távora. Nascido em Ovar, em 1939, Domingos Tavares é autor de projetos como o Lar de Santiago, da Misericórdia de Viana do Castelo, de um conjunto habitacional em Esmoriz, do edifício da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto (1997), em coautoria, da Biblioteca da Escola de Engenharia, do Instituto Politécnico de Coimbra.

Manuel Aires Mateus, nascido em Lisboa em 1963, e é um dos mais premiados arquitetos portugueses vivos, tendo-lhe sido atribuído o Prémio Pessoa em 2017. Licenciado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, trabalhou com o arquiteto Gonçalo Byrne, e é autor, em parceria com o irmão, Francisco Aires Mateus, de múltiplas obras, em Portugal e no estrangeiro, como o Centro de Convívio de Idosos de Grândola, a reabilitação do Colégio da Trindade, em Coimbra, a sede da EDP, em Lisboa, o Centro de Monitorização e Investigação das Furnas, o Centro de Criação Contemporânea em Tours, França, e o Museu de Design e Arte Contemporânea em Lausanne, na Suíça.

USOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

O Presidente do Senegal, Macky Sall, realiza hoje e quarta-feira uma visita de Estado a Portugal, tendo encontros com o homólogo, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o primeiro-ministro, António Costa, e sendo recebido na Assembleia da República com uma sessão solene.

O chefe de Estado senegalês, que visita Portugal a convite do Presidente português, será recebido hoje de manhã com honras militares, na Praça do Império e deporá uma coroa de flores no túmulo de Luís de Camões, no Mosteiro dos Jerónimos.

Segue-se um encontro com Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém, com declarações à imprensa.

Depois, Macky Sall encontra-se com António Costa no Palácio de São Bento, onde ambos assinarão acordos bilaterais.

À noite, Marcelo Rebelo de Sousa oferece um jantar oficial a Macky Sall, no Palácio Nacional da Ajuda.

Na quarta-feira, a agenda do chefe de Estado senegalês desloca-se aos Paços do Concelho de Lisboa, e o presidente da câmara, Carlos Moedas, entrega-lhe as chaves da cidade.

Macky Sall segue depois para a Assembleia da República, onde terá um encontro com o presidente do parlamento, Augusto Santos Silva, antes de se realizar uma sessão solene em sua honra.

O Senegal tem registado uma forte agitação social, com manifestações após a condenação a dois anos de prisão do opositor e candidato declarado às presidenciais do próximo ano Ousmane Sonko, reprimidas pela polícia, e em que morreram, segundo as autoridades, 16 pessoas, mas a Amnistia Internacional aponta para 23 vítimas mortais.

O Presidente Sall, eleito em 2012 e reeleito em 2019, mantém o silêncio sobre as suas intenções relativamente à eleição presidencial agendada para fevereiro de 2024, para a qual já se declararam cerca de 20 candidatos.

Os opositores consideram que Sall está impedido constitucionalmente de concorrer a um terceiro mandato.

***

O primeiro-ministro português, António Costa, e o seu homólogo cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, assinam hoje em Lisboa um memorando de entendimento que reconverte a dívida cabo-verdiana num Fundo Climático e Ambiental.

A assinatura do acordo tinha sido antecipada, no início do mês, pelo ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, durante uma visita a Cabo Verde.

"Queremos participar no processo de reconversão da dívida em financiamento ao fundo climático, achamos que é o caminho certo, que se vai fazendo, o que importa é mesmo iniciá-lo e concretizá-lo em breve", prosseguiu.

Em janeiro, o primeiro-ministro português anunciou, no Mindelo, ilha de São Vicente, que todo o montante da amortização da dívida de Cabo Verde a Portugal seria "integralmente investido" no fundo cabo-verdiano para o clima e transição energética, um valor que deverá atingir os 12 milhões de euros até 2025.

Por sua vez, o primeiro-ministro cabo-verdiano disse tratar-se um acordo que representa "um exemplo" e "um engajamento muito forte", sobretudo face aos efeitos que o arquipélago já enfrenta com as alterações climáticas, nomeadamente uma seca prolongada desde 2016, além da crise económica provocada pela pandemia de covid-19 e o impacto da crise inflacionista decorrente da guerra na Ucrânia.

De acordo com dados do Governo cabo-verdiano de 2021, a dívida de Cabo Verde a Portugal ascendia então a mais de 600 milhões de euros.

SOCIEDADE

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a GNR e a PSP lançam a campanha "Cinto-me Vivo", que visa alertar os condutores para a importância de utilizarem de forma correta os cintos e outros dispositivos de segurança.

A Campanha, que se prolonga até 26 de junho, inclui ações de sensibilização da ANSR e operações de fiscalização, pela GNR e pela PSP,

Tanto a ANSR, como a GNR e a PSP lembram que "numa colisão frontal a 50 quilómetros por hora, um condutor com 70 quilos, sem cinto de segurança, sofre um impacto equivalente a uma queda livre de um terceiro andar".