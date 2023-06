Traficantes deram comprimidos para dormir a crianças migrantes

Traficantes de pessoas envolvidos na promoção de passagens clandestinas de fronteiras administraram comprimidos para dormir a crianças para que estas não fizessem barulho durante a passagem da Croácia para a Eslovénia, informou ontem a polícia italiana.

A polícia na cidade de Trieste, no nordeste de Itália, identificou 26 suspeitos de integrarem um grupo de traficantes, parte de uma rede maior, todos cidadãos da Albânia e do Kosovo e muitos dos quais residentes em Itália. Sete foram detidos, cinco são objeto de mandado de detenção, por suspeita de associação criminosa com vista à promoção de imigração ilegal, e os outros estão a ser investigados.

A investigação foi lançada em 2021, antes de a Croácia eliminar os seus controlos fronteiriços, o que fez no início deste ano quando passou a integrar o Espaço Schengen.

Seguindo a polícia italiana, os migrantes eram conduzidos de carro para a fronteira croata-eslovena, depois passavam-na durante a noite e eram recolhidos no outro lado.

Enquanto às crianças eram fornecidos comprimidos para dormir, aos adultos eram dadas "grandes quantidades" de bebidas energéticas para aguentarem a caminhada.

Algumas vezes, os traficantes batiam nos migrantes para os forçar a andar, adiantou a polícia.

Os migrantes pagaram entre 200 e 250 euros para passar a fronteira, uma parte essencial da designada rota balcânica do tráfico de pessoas.

O autarca Francesco Messina disse que "esta é, com certeza, uma operação limitada e que não vai reduzir o número de migrantes no curto prazo, mas cria uma consciência que pode dar uma maior contenção deste fenómeno".