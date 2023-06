Grupo Pestana inicia projecto imobiliário de 50 milhões em Porto Covo

'Pestana Porto Covo Village' é o nome do novo empreendimento do Pestana Hotel Group na Costa Vicentina, que arrancou oficialmente nesta quinta-feira, dia 29 de Junho.

O grupo português, com sede no Funchal, colocou a primeira pedra no Pestana Porto Covo Village, o seu quarto empreendimento na costa alentejana. A cerimónia simbólica contou com as presenças de Dionísio Pestana, chairman do Pestana Hotel Group, José Roquette, chief development officer e Nuno Mascarenhas, presidente da Câmara Municipal de Sines.

O novo projecto resulta de um investimento global de 50 milhões de euros e localiza-se a 500 metros da Praia Grande, em Porto Covo.

De acordo com uma comunicado de imprensa do grupo, "os investidores acorreram intensamente às reservas logo na abertura desta fase, significando que, actualmente, 90% dos alojamentos do Pestana Porto Covo Village estejam já vendidos".

“Depois dos projectos em Tróia, na Comporta e nos Brejos da Carregueira, o Grupo decidiu expandir-se para sul e desenvolver a mesma fórmula de sucesso num novo projeto imobiliário, agora em Porto Covo, que respeitará o espírito tranquilo desta típica vila da costa alentejana”, declara José Roquette, Chief Development Officer do Pestana Hotel Group, citado em nota de imprensa.

“Para que o projecto pudesse tornar-se uma realidade, há que enaltecer a eficiência dos serviços da Câmara Municipal de Sines, no acompanhamento próximo ao muito exigente processo de licenciamento deste empreendimento turístico”, acrescentou ainda o administrador do Grupo.

Por seu turno, foi com "grande satisfação" que o autarca Nuno Mascarenhas assistiu ao lançamento da primeira pedra no Pestana Porto Covo Village. "A chegada do Pestana Hotel Group ao território vem não só qualificar a nossa oferta turística, como beneficiar muito qualitativamente a aldeia de Porto Covo", sublinhou.

Localizada na porta de entrada do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, que se estende a sul até Burgau, no Algarve, Porto Covo mantém-se fiel à sua identidade de vila piscatória. Delimitada pela baía e pela Ilha do Pessegueiro, a sul, e pela linha de praias e enseadas até São Torpes, a norte, Porto Covo mantém um desenvolvimento equilibrado, imune à massificação.

Sobre a marca Pestana Residences

Com cinco décadas de existência, o Pestana Hotel Group detém a marca Pestana Residences, que integra os projectos de imobiliário turístico do Grupo. Presente em Portugal continental, com foco na Costa Alentejana e Algarve, e nos arquipélagos da Madeira e dos Açores, a unidade de negócio vertida na marca Pestana Residences é um complemento ao ramo hoteleiro. Neste, o seu principal negócio, opera com quatro marcas: Pestana Hotels & Resorts, Pestana Collection Hotels, Pestana Pousadas de Portugal e Pestana CR7 Lifestyle Hotels. Presente em 16 países, tem cerca de 12.000 quartos disponíveis na Europa, África e América. O maior grupo hoteleiro multinacional de origem portuguesa detém e gere mais de 100 hotéis em Portugal e no estrangeiro. O Pestana Hotel Group opera ainda em outras áreas de negócio: turismo vacacional, golfe, casinos e indústria.