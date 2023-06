Mais 63 migrantes a bordo de embarcação desembarcaram na Gran Canária

As autoridades espanholas resgataram e desembarcaram na Gran Canária 63 pessoas que navegavam a bordo de uma embarcação pneumática, entre as quais uma criança e 12 mulheres, disseram à EFE os serviços de emergência.

Os ocupantes da embarcação foram desembarcados na noite passada no molhe de Arquinequín, município de Mogán.

À chegada à ilha, as 63 pessoas receberam assistência humanitária no local de desembarque, acrescentaram as autoridades espanholas.

Anteriormente, uma traineira localizava, a menos de um quilómetro da costa de Los Cocoteros, Lanzarote, uma lancha insuflável com 53 migrantes a bordo.

Nesta embarcação encontrava-se o cadáver de uma mulher grávida que não resistiu à travessia, disseram à Efe fontes do Salvamento Marítimo e os serviços de emergência 112.

Nas últimas semanas tem aumentado o número de embarcações precárias com migrantes a bordo ao largo das Canárias que as autoridades atribuem às "boas condições climatéricas no mar".

Segundo o Ministério do Interior espanhol, entre janeiro e o passado dia 15 de junho, chegaram às Canárias 5.914 migrantes.