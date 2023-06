Madeira entre as regiões aderentes à greve dos farmacêuticos dos hospitais públicos

Os farmacêuticos dos hospitais públicos voltam a fazer greve, pela segunda vez em menos de uma semana, para exigir a valorização da carreira e a revisão da tabela salarial.

A greve dos farmacêuticos do Serviço Nacional de Saúde (SNS), para a qual estão previstos serviços mínimos, é convocada pelo Sindicato Nacional dos Farmacêuticos, na "sequência do impasse" nas negociações com a tutela.

Hoje de manhã, os grevistas vão concentrar-se junto ao Ministério da Saúde, em Lisboa, onde sindicalistas pretendem entregar ao ministro Manuel Pizarro um manjerico com "uma quadra alusiva à ocasião".

A paralisação de hoje abrange os distritos de Beja, Évora, Faro, Lisboa, Portalegre, Santarém, Setúbal e as regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O cantor norte-americano Michael Bolton abre hoje a 3.ª edição do festival Jardins do Marquês -- Oeiras Valley, que acontece em Oeiras e cujo cartaz inclui Maria Bethânia, Joss Stone, Liniker e Sara Correia, entre outros.

O Jardins do Marquês, que se estende até 05 de julho, arranca hoje com espetáculos de Michael Bolton, com a primeira parte assegurada pelos The Lucky Duckies, no palco principal, e de Jorge Fernando e Soraia Tavares, no palco Nortada.

Sara Correia, com a companhia Flamenco Passion na primeira parte (palco principal), os Ciganos D'Ouro e Acácia Maior (Nortada), protagonizam o segundo dia do festival, na quarta-feira.

O recinto do festival abre às 18:30, e a organização recomenda ao público que chegue cedo, para evitar constrangimentos no trânsito e estacionamento. Além disso, é também recomendado o uso do calçado confortável.

DESPORTO

Portugal tem a possibilidade de somar dois ouros no muaythai nos Jogos Europeus, com Matilde Rodrigues (-57 kg) e Gonçalo Noites (-71 kg) na final, em dia de decisões no ténis de mesa, râguebi sevens e breaking.

Já com a prata assegurada, na pior das hipóteses, Matilde Rodrigues é a primeira a entrar em ação em Myslanice, nos arredores de Cracóvia, Polónia, para se bater com a sueca Patricia Axling, pelas 16:25 locais (15:25 em Lisboa).

Pouco depois, é a vez de Gonçalo Noites defrontar o ucraniano Oleksandr Yefimenko, pelas 16:40 locais, mas certo é que os dois lutadores vão 'engrossar' o medalheiro luso, que já conta com nove pódios.

Outra possibilidade de o fazer é a de Vanessa Marina, que compete em duas frentes no breaking, nova modalidade olímpica: se vencer a competição, ganha medalha e um 'bilhete' para Paris2024, estando já nos quartos de final em Nowy Sacz.

Depois de eliminarem a Geórgia nos quartos de final, os 'lobos' do râguebi sevens jogam as 'meias' contra a Irlanda, principal favorita do torneio masculino que atribui ao vencedor vaga direta nos Jogos Olímpicos e apura as outras formações medalhadas para um torneio intercontinental de qualificação.

Em caso de vitória, jogarão a final, no Estádio Henryk Reyman, onde também poderão lutar pelo bronze no caso de não superarem os irlandeses. Na outra meia-final, defrontam-se Espanha e Grã Bretanha.

No ténis de mesa, Marcos Freitas persegue uma primeira medalha individual em Jogos Europeus, tendo somado duas por equipas, ao defrontar às 12:40 o francês Alexis Lebrun nas meias-finais, o que garante pelo menos um jogo pelo bronze.

Em estreia está o futebol de praia, com os primeiros jogos em Tarnów de uma seleção masculina campeã em título, depois do ouro em Minsk2019, um dia antes da feminina, esta num torneio de apenas seis equipas.

Em prova no badminton continua Bernardo Atilano, na Jaskolka Arena que faz 'paredes meias' com o artificial recinto de praia em Tarnów, enquanto Filipe Frazão, Miguel Frazão e Max Rod entram em ação na esgrima.

***

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 está obrigada a superiorizar-se hoje à Bélgica, na derradeira jornada do Grupo A, mas depende sempre que a Geórgia pontue face aos Países Baixos para continuar no Europeu da categoria.

Os atuais vice-campeões em título jogam a partir das 20:00 locais (17:00 em Lisboa), no Estádio Mikheil Meskhi, em Tbilisi, sob arbitragem do francês Willy Delajod, após terem perdido diante dos georgianos (2-0), na estreia, e empatado com os neerlandeses (1-1).

Portugal contabiliza apenas um ponto em seis possíveis e segue no quarto e último lugar do Grupo A, que prossegue em aberto e é comandado pela anfitriã Geórgia, com quatro, enquanto os Países Baixos e a Bélgica possuem dois pontos cada.

Os dois primeiros classificados acedem aos quartos de final do Europeu de sub-21, pelo que os lusos, que foram finalistas derrotados nas edições de 1994, 2015 e 2021, têm de vencer a Bélgica e aguardar que os georgianos pontuem com os neerlandeses, num jogo que decorre em simultâneo, também na capital Tbilisi, mas no Estádio Boris Paichadze.

PAÍS

As conclusões do estudo "Avaliação de Impacto do Alojamento Local em Portugal" são hoje apresentadas em Lisboa, depois dos resultados preliminares terem revelado que as dormidas nestes alojamentos ultrapassaram 38 milhões em 2019.

O estudo, desenvolvido pela NOVA SBE a partir de dados combinados do Eurostat e do Instituto Nacional de Estatística (INE), foi elaborado a pedido da Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP).

De acordo com o relatório preliminar divulgado em maio, as dormidas em alojamento local em 2019 representaram 40% do total de dormidas em Portugal, num total de 38,4 milhões.

Ainda segundo o relatório preliminar, os turistas que em 2019 se alojaram em unidades de alojamento local gastaram mais de oito mil milhões de euros na economia portuguesa, "o que correspondeu a mais de 8,5% das exportações totais de bens e serviços e cerca de 3,8% do PIB".

Para substituir a atual capacidade de alojamento em unidades de alojamento local em Portugal seria necessário construir 1.030 novos hotéis, "dos quais 168 no Porto, 169 no Algarve e mais 211 hotéis na cidade de Lisboa", era também indicado no relatório.

SOCIEDADE

O Parlamento Europeu vota um projeto de regulamento da proposta lei do restauro da natureza, depois de o Conselho da União Europeia ter chegado em 20 de junho a um acordo sobre a iniciativa legislativa que visa a aplicação de medidas de recuperação da natureza que abranjam pelo menos 20% das zonas terrestres e 20% das zonas marítimas da UE até 2030.

A nova legislação pretende também garantir o restauro até 2050 de todos os ecossistemas que necessitem de recuperação e estabelece objetivos vinculativos específicos para a recuperação da natureza em cada um dos ecossistemas enumerados - desde as terras agrícolas e florestas até aos ecossistemas marinhos, de água doce e urbanos.

A proposta, apresentada em 22 de junho de 2022 pela Comissão Europeia, prevê igualmente a redução em 50% do uso de pesticidas químicos na UE até 2030 e a proibição do uso dos mesmos em parques infantis, jardins públicos, áreas de lazer, desportivas e zonas protegidas.