Equipas de socorro filipinas resgataram com vida as 120 pessoas que estavam num navio que se incendiou ao largo da costa central das Filipinas, anunciou a Guarda Costeira do país do Sudeste Asiático.

O navio "MV Esperanza Star" tinha a bordo 55 tripulantes e 65 passageiros quando se incendiou ao largo da ilha de Panglao, de acordo com informações das autoridades citadas pela agência espanhola EFE.

Todas as pessoas a bordo foram resgatadas por embarcações de salvamento e por pescadores que navegavam na zona.

As 120 pessoas foram transportadas para a cidade de Tagbilaran, que era o destino da viagem do 'ferry', para receber cuidados médicos, alimentos e água, disse a Guarda Costeira.

Aquela unidade informou ainda que continuavam "as operações de combate a incêndios e de salvamento em resposta a um incidente marítimo que envolveu um navio de passageiros e de carga".

Em vídeos e imagens partilhados pelos socorristas nas redes sociais, era possível ver o navio em chamas e uma espessa nuvem de fumo, enquanto a Guarda Costeira combatia o fogo com um canhão de água.

A causa do acidente ainda é desconhecida.

O fogo terá começado na sala de máquinas e espalhou-se para a parte traseira da embarcação, segundo relatos iniciais citados pelo chefe do escritório local de Redução e Gestão de Riscos de Desastres, Anthony Damalerio.

Os incidentes com navios de carga e de passageiros não são invulgares nas Filipinas, devido à má qualidade da navegação no arquipélago e à sobrelotação dos 'ferries'.

No final de março, um grande incêndio numa balsa no sul do país provocou 30 mortos, incluindo três crianças, tendo sido salvas 230 pessoas.