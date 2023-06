GNR inicia Operação 'Hermes - Viajar em Segurança' 2023

A Guarda Nacional Republicana (GNR) anunciou que, a partir de hoje, dia 16 de Junho e até dia 10 de Setembro, realiza "uma operação de patrulhamento, controlo e fiscalização rodoviária, orientando o esforço para os períodos e vias mais críticas na sua área de responsabilidade, face aos fluxos de trânsito previsíveis, com o objetivo de contribuir para redução da sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, proporcionando-lhes uma deslocação em segurança".

A denominada Operação 'Hermes - Viajar em Segurança' 2023 tem em conta que "tradicionalmente, durante a época estival, os eixos rodoviários nacionais registam um aumento substancial de tráfego, consequência do fluxo de turistas estrangeiros, de emigrantes e das deslocações de cidadãos nacionais para locais de veraneio no gozo das suas férias", sendo certo que "a experiência de anos anteriores faculta indicadores seguros de que haverá uma elevada intensidade de tráfego rodoviário, tanto na rede nacional fundamental como na rede nacional complementar, gerando potenciais focos de conflito e aumentando a probabilidade de ocorrência de acidentes. Adicionalmente, tem-se registado um acréscimo das deslocações para férias em território nacional, potenciado por uma forte retoma do setor turístico, com elevadas taxas de ocupação das instalações hoteleiras nas zonas veraneio", realça a GNR.

O problema é que "as estatísticas dos acidentes de viação ocorridos em Portugal continuam a apresentar números preocupantes no que diz respeito a crianças, jovens e adultos que se fazem transportar nos bancos da retaguarda dos veículos ligeiros de passageiros e nos veículos pesados de mercadorias e de passageiros, sem fazerem uso de sistemas de retenção. Adicionalmente, decorrente da fiscalização da condução sob o efeito de álcool realizada em 2022, tem-se verificado uma elevada percentagem de condutores em estado de embriaguez, com uma taxa de álcool no sangue (TAS) superior a 1,2 g/l", situações que, cumulativamente, são exponenciados pelo período de verão, no qual "é tipicamente marcado por um aumento deste tipo de infrações", refere.

Durante a operação, a GNR irá "privilegiar uma atuação preventiva nos principais eixos rodoviários (autoestradas, itinerários principais, itinerários complementares e estradas nacionais), orientando o esforço nos principais períodos de deslocação dos veraneantes, nas vias mais críticas da sua área de responsabilidade e com maior volume de tráfego, com o objetivo de contribuir para a redução da sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, proporcionando-lhes uma deslocação em segurança".

Desta forma, garante, a GNR irá incidir numa fiscalização direcionada para comportamentos de risco, que coloquem em causa a segurança rodoviária, nomeadamente:

Cumprimento das regras gerais trânsito, nomeadamente quanto à realização e sinalização de manobras, em especial, o início e posição de marcha, de ultrapassagem, mudança de direção, inversão do sentido de marcha e marcha atrás;

Condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas;

Fiscalização de veículos de duas rodas a motor e utilização de capacete;

Não utilização do cinto de segurança e/ou sistemas de retenção;

Utilização indevida do telemóvel;