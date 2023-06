Autoridades ucranianas reivindicam reconquista de quarta aldeia

A Ucrânia reivindicou hoje a reconquista da quarta aldeia no leste da região de Donetsk desde que lançou uma contraofensiva em três setores da linha da frente, anunciaram militares ucranianos.

A vice-ministra da Defesa, Hanna Maliar, disse na rede social Telegram que a bandeira da Ucrânia voltou a ser hasteada na vila de Storozhov.

Este anúncio surge um dia depois de as autoridades ucranianas terem avançado com a reconquista de três outras aldeias a sul da cidade de Velika Novosilke, na região leste de Donetsk.

Trata-se da primeira libertação de territórios ocupados desde o início da ofensiva ucraniana, há uma semana, e acontece um dia depois de o Presidente Volodymyr Zelensky ter admitido, pela primeira vez, que a contraofensiva está em curso.

No sábado, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, admitiu a existência de "ações contraofensivas" do seu exército na frente de batalha sem, no entanto, esclarecer se se trata do grande ataque preparado por Kiev há vários meses.

"Ações contraofensivas e defensivas estão a ter lugar na Ucrânia, e não falarei com mais pormenores", declarou o Presidente ucraniano numa conferência de imprensa, citado pela agência France-Presse (AFP).

As palavras de Zelensky seguem-se às do Presidente russo, Vladimir Putin, que afirmou, na sexta-feira, que a grande contraofensiva ucraniana destinada a expulsar as tropas de Moscovo já tinha começado.

O avanço ucraniano ocorre numa altura em que as autoridades de ambos os lados da linha de frente ao longo do rio Dnieper, na região sul de Kherson, aumentam os esforços para resgatar e realocar os civis afetados pelas inundações causadas pela rutura da barragem de Kakhovka na semana passada.

No domingo, as autoridades ucranianas avançaram que três pessoas morreram quando as tropas de Moscovo abriram fogo contra um barco que retirava pessoas de áreas ocupadas pelos russos.

As autoridades ucranianas acusaram as forças russas, que controlavam a área ao redor da barragem, de destruí-la deliberadamente. As autoridades russas culparam os bombardeamentos ucranianos pela sua destruição.