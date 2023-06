Chanceler alemão diz que pretende conversar "em breve" com Putin

O chanceler alemão, Olaf Scholz, anunciou hoje que pretende voltar a conversar "em breve" com o Presidente russo, mas ressalvou que a condição prévia para uma "paz justa" é que a Rússia retire as suas tropas da Ucrânia.

"Não há problema em negociar. A questão é saber com quem e sobre o quê", respondeu Scholz a uma questão colocada durante a sua intervenção num fórum de discussão do Congresso da Igreja Evangélica Alemã, que está a decorrer em Nuremberga (sul da Alemanha).

O líder alemão recordou que já falou com o Presidente russo, Vladimir Putin, em várias ocasiões, inclusive desde o início da invasão russa da Ucrânia, e que tenciona voltar a fazê-lo em breve.

À questão de uma hipotética negociação, respondeu que cabe à Ucrânia decidir como e em que condições, enquanto país vítima de uma guerra de agressão "que partiu da Rússia".

Olaf Scholz sublinhou que a condição prévia para uma "paz justa" é que a Rússia retire as suas tropas.

Uma paz justa, acrescentou, significa o respeito pela integridade e pela soberania territorial do país, bem como o fundamento do direito internacional de que as fronteiras de um país não podem ser "violadas pela força e não podem ser alteradas".

Scholz aproveitou a oportunidade para reiterar os princípios da posição de Berlim em relação à guerra, bem como os seus planos para evitar uma nova escalada do conflito.

"Era e é correto que atuemos de forma coordenada em tudo o que fazemos. Que consideremos cada passo e que não atuemos sozinhos. Estamos comprometidos com este princípio desde o início", declarou o chanceler.