Chanceler alemão Scholz convida Erdogan para visitar Berlim

O chanceler alemão, Olaf Scholz, convidou hoje o Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, para uma visita a Berlim, um dia depois do político turco ter saído vencedor da segunda volta das eleições presidenciais realizadas no domingo.

Na conversa telefónica com Erdogan, Scholz destacou a "estreita ligação" entre a Alemanha e a Turquia, também como países parceiros da NATO, segundo uma nota divulgada pela chancelaria alemã.

"Ambos concordam em retomar a cooperação entre os dois Governos com vigor renovado e coordenar desde logo questões de importância comum", segundo o breve comunicado, citado pelas agências internacionais.

Entre os assuntos mencionados, o Governo alemão citou a situação no Mediterrâneo oriental, as decisões que a NATO deve tomar - numa referência à entrada da Suécia na Aliança Atlântica, que a Turquia vê com relutância -, bem como a relação de Ancara com a União Europeia (UE).

"Alemanha e Turquia são parceiros e aliados próximos e também a nível social e económico estamos fortemente ligados", declarou Scholz no domingo na sua conta na rede social Twitter, após Erdogan ter derrotado o seu adversário, o social-democrata Kemal Kilicdaroglu.

Erdogan conseguiu no domingo 52,1% dos votos, vencendo Kiliçdaroglu, que obteve 47,9%, após terem sido contados 99,5% dos votos, segundo a Comissão Eleitoral local.

Em grandes cidades alemãs - incluindo Colónia (oeste) e Munique (sul) - milhares de apoiadores de Erdogan juntaram-se com bandeiras turcas para comemorar a vitória do Presidente conservador islâmico.

Aproximadamente um milhão e meio de cidadãos turcos com direito a voto no seu país residem na Alemanha.

Na primeira volta das eleições presidenciais, há duas semanas, 65,5% dos votos na Alemanha foram para Erdogan.