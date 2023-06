Cotação do Brent para entrega em agosto baixa 1,55% para 74,76 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em agosto terminou esta sexta-feira no mercado de futuros de Londres em baixa de 1,55%, para os 74,76 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,18 dólares abaixo dos 75,94 com que fechou as transações na quinta-feira.

A cotação do Brent acabou em baixa uma sessão muito volátil, marcada pela perspetiva de novos cortes de produção da parte da Arábia Saudita e pelas especulações sobre uma eventual aproximação entre EUA e Irão, no que respeita a um entendimento nuclear, segundo analistas.

No conjunto da semana, o Brent acaba em baixa de 1,74%, em relação à sexta-feira passada.