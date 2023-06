Euro cai face ao dólar após dados do emprego nos EUA

O euro caiu hoje face ao dólar, após a divulgação de dados mensais do mercado laboral norte-americano com sinais mistos.

Às 18:10 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0711 dólares, quando na quinta-feira à mesma hora seguia a 1,0762 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0763 dólares.

O Departamento do Trabalho indicou hoje que foram criados 339.000 empregos em maio nos Estados Unidos, mais do que o previsto, mas a taxa de desemprego também subiu para 3,7%, acima do esperado.

Os salários sobem menos rapidamente, uma boa notícia para o combate à inflação.

A Reserva Federal norte-americana tem subido as taxas de juro desde março de 2022 para conter a elevada taxa de inflação e acompanha os efeitos desses aumentos no mercado laboral.

Divisas................hoje...........quinta-feira

Euro/dólar............1,0711................1,0762

Euro/libra............0,86018..............0,85852

Euro/iene.............149,81................149,35

Dólar/iene............139,88................138,78