Líder da Chechénia diz que as suas unidades iniciaram ofensiva na Ucrânia

O líder da República da Chechénia, Ramzan Kadirov, anunciou hoje que as unidades das suas forças especiais "Akhmat" iniciaram uma ofensiva nas regiões de Donetsk, Zaporijia e Kherson, no leste e sul da Ucrânia.

"Sem esperar pela ofensiva da Ucrânia e da NATO, a ofensiva das unidades 'Akhmat' começou. Ficamos entediados por esperar. Os satanistas receberão a sua merecida punição", declarou Kadirov na rede social Telegram.

O líder checheno indicou que recebeu a ordem para colocar as suas tropas na autoproclamada República Popular de Donetsk, cujo território passa a ser a sua área de responsabilidade.

"De acordo com a ordem, os combatentes das unidades chechenas devem começar a agir e libertar várias cidades", acrescentou.

Tal como lo anunció RAMZAN KADIROV las tropas chechenas ya están en los alrededores de #Marinka en #Donetsk ,hasta ahora avanzan sin mayores problemas! pic.twitter.com/5c6gWlpWnF — CARLOS AGUIAR.geopolítica 🌐™️®️! (@aguiar_tm) May 31, 2023

Kadirov indicou que as unidades "Akhmat" da Guarda Nacional e do Ministério da Defesa, que estão na linha de contacto com as forças ucranianas nas regiões de Zaporijia e Kherson, no sul da Ucrânia, também receberam ordens para iniciar uma ofensiva.

Sobre o ataque de 'drones' na terça-feira contra Moscovo, Kadirov afirmou, noutra publicação, que em breve as suas unidades mostrarão no campo militar "o que é vingança, no sentido pleno da palavra".

O líder checheno alertou os países europeus sobre o risco de fornecer armas à Ucrânia.

"Verão quando a Rússia bater à porta, por exemplo, da Alemanha ou da Polónia. Não vão ter como responder. Todas as armas foram gastas pela Ucrânia", declarou ainda o líder checheno.