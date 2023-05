Carlos III e Camila agradecem apoio e alento que receberam na coroação

O rei Carlos III e a rainha Camila do Reino Unido agradeceram hoje aos milhares de cidadãos que participaram nos eventos de celebração da coroação nos últimos dias, elogiando o "apoio e incentivo" que têm recebido.

"Aos que se juntaram às comemorações, seja em casa, em festas e almoços ao ar livre ou em atos de voluntariado, agradecemos a todos e a todas", refere um comunicado divulgado pelo Palácio de Buckingham.

Carlos III e Camila foram coroados no sábado reis do Reino Unido, durante uma cerimónia na Abadia Westminster, em Londres, acompanhados nas ruas por milhares de pessoas.

"Saber que contamos com o vosso apoio e alento e termos testemunhado a vossa bondade, expressa de tantas formas diferentes, foi o melhor presente possível na coroação", pode ler-se.

Garantem ainda que irão continuar a dedicar-se a "servir o povo do Reino Unido" e a Commonwealth.

Num dia declarado feriado nacional para comemorar a ascensão ao trono dos reis, milhares de pessoas participaram hoje em atos voluntariado, incentivados pelo Palácio de Buckingham, como forma de celebração.

No fim dos três dias em que as atenções do país giraram em torno da coroação, o rei e a rainha prestaram "uma homenagem especial às inúmeras pessoas que dedicaram tempo a garantir que as celebrações em Londres, Windsor e outras foram tão felizes, seguras e divertidas."

A residência oficial dos soberanos em Londres também divulgou quatro novas fotografias de Carlos III e Camila, a primeira delas do monarca sentado no trono do Palácio de Buckingham.

Carlos III herdou o trono da mãe, Isabel II, falecida em 08 de setembro de 2022, data em que assumiu imediatamente funções e plenos poderes para promulgar leis.