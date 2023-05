Marcelo Rebelo de Sousa na recepção do Rei Carlos III no Palácio de Buckingham

Em Londres no Palácio de Buckingham está a decorrer neste momento um recepção oficial na qual o Rei Carlos III está a receber diversos chefes de Estado mundial e neste recepção está o presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa.

Nas ruas próximas ao Palácio de Buckingham está um grande aparato polícia afim de manter toda a segurança que o eventos exigem, ante e distante a coroação do Rei Carlos III. A população tenta estar próximos dos portões do palácio mas a polícia colocou uma barreira de segurança onde os populares não tem acesso aos portões do palácio.

São muitos os curiosos que prendem ver o Rei Carlos III e os chefes de estado mundiais não é perdido e vão passando junto as barreiras de segurança com a algum desânimo por não estarem mais próximos.

Um casal de brasileiros com duas crianças foram um dos muitos populares que ficaram desiludidos por não poderem estar em frente aos portões do palácio de Buckingham.

Amanhã são dois os portugueses que vão assistir à cerimónia da coroação do Rei Carlos III, o presidente da República Portuguêsa, Marcelo Rebelo de Sousa e o madeirense Maciel Vinagre que foi condecorado pela Rainha Isabel II.

O madeirense natural de São Vicente , Maciel Vinagre foi distinguido pela Rainha Isabel II com a Medalha do Império Britânico (‘British Empire Medal’), pelo reconhecimento do trabalho excecional realizado durante a pandemia na qualidade de director adjunto dos serviços de limpeza e restauração dos hospitais de Ashford e de St. Peter’s, no sudoeste de Londres.