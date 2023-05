PSD comemora 49 anos no sábado em Coimbra com intervenção de Luís Montenegro

O PSD vai comemorar no sábado, em Coimbra, o seu 49.º aniversário, que contará com uma intervenção do presidente do partido, Luís Montenegro, e um depoimento em vídeo do militante número um, Francisco Pinto Balsemão.

As comemorações vão arrancar pelas 17:00, no Convento São Francisco, com a exibição de um filme sobre a história de Coimbra, outro com um depoimento em vídeo do fundador Francisco Pinto Balsemão e um momento musical com os hinos do PSD, terminando com a exibição de um vídeo intitulado "Acreditar em Portugal".

Seguir-se-á a intervenção de Luís Montenegro, o 19.º presidente do PSD, que foi eleito em diretas em 28 de maio do ano passado e confirmado em Congresso no início de julho.

O partido recorda, em comunicado, que foi 11 dias depois do 25 de Abril de 1974, em 6 de maio, que Francisco Sá Carneiro comunicou aos portugueses, através da RTP, a formação do Partido Popular Democrático.

"A partir deste momento, o PPD - a sigla PSD é apenas aprovada nos III e IV Congressos Nacionais em Leiria - marcou presença na vida democrática nacional, antecipou tendências e liderou mudanças. É incontornável o papel determinante do PSD na História de Portugal nos últimos 50 anos", apontam os sociais-democratas.

O Partido Popular Democrático (PPD) foi fundado em 06 de maio de 1974, tendo sido registado no Supremo Tribunal de Justiça em 25 de janeiro de 1975.

Francisco Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão e Joaquim Magalhães Mota foram os fundadores mais destacados do partido.

Esta força política, ligada à denominada "ala liberal" ainda durante o Estado Novo, descende, de acordo com informações disponíveis no 'site' do partido, de uma linha católica-social, das décadas de 1950/60, uma linha social-liberal, inspirada pela social-democracia, e de uma linha tecnocrático-social, mais virada para os aspetos de desenvolvimento económico.

A designação e sigla foram alteradas para Partido Social Democrata (PPD-PSD) em 03 de outubro de 1976, tendo a denominação "PPD" vindo a cair em desuso desde então.