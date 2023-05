Detidos artistas envolvidos em peça encenada em Moscovo

O grupo russo de direitos humanos OVD-Info informou hoje no Telegram que a diretora de teatro Zhenya Berkovich foi detida em Moscovo por justificar o terrorismo na peça "Finist the Brave Falcon", além de outros artistas.

Também a dramaturga Svetlana Petriychuk foi detida e interrogada como suspeita no mesmo caso, de acordo com a OVD-Info, tendo ainda sido questionado o diretor do teatro que encenou a peça.

A peça conta a história de várias mulheres russas que iniciam relacionamentos online com homens muçulmanos radicalizados e decidem mudar-se para a Síria para se juntar a eles.

A mãe de Zhenya Berkovich, citada pela Associated Press, relatou que o apartamento da filha em São Petersburgo estava a ser revistado.

Na Rússia, justificar o terrorismo é uma ofensa criminal, punível com até sete anos de prisão.

Desde a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, o presidente russo, Vladimir Putin, aumentou as punições e a repressão das críticas às políticas governamentais, considerando-as formas de dissidência e ações de apoio ao terrorismo.