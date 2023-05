Montenegro é "primeiro da fila" para adesão à UE

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, disse hoje ao novo Presidente do Montenegro, Jakok Milatovic, que o seu país é "o primeiro da fila", o "mais avançado" candidato à adesão ao bloco comunitário europeu.

"O Montenegro é o candidato à adesão que deve seguir em frente, um importante aliado e um futuro membro da União Europeia. E, por isso, quero sublinhar que sois o primeiro da fila, o candidato à adesão mais avançado", disse Borrell a Milatovic numa conferência de imprensa conjunta, agradecendo-lhe por ter escolhido Bruxelas para efetuar a sua primeira visita oficial ao estrangeiro desde que tomou posse, há dez dias.

A escolha de Bruxelas "é uma clara demonstração do seu firme compromisso com a integração europeia do Montenegro", sublinhou, reconhecendo que o país balcânico se alinhou "sistematicamente, a 100 por cento" com as posições e decisões da UE em matéria de política externa e de segurança da última década.

Por essa razão, o Alto Representante da UE para a Política Externa prometeu-lhe reforçar o apoio do bloco comunitário ao país, sobretudo no âmbito da luta contra a ingerência estrangeira e as ameaças cibernéticas, num momento em que, afirmou, "há atores que não gostam desta posição principal e estão a tentar minar a estabilidade, a segurança e o caminho do Montenegro em direção à Europa", referindo-se à Rússia.

"Confrontamo-nos com esta situação criada pela agressão da Rússia à Ucrânia. E, nesta situação, manter a orientação estratégica do Montenegro será mais importante que nunca", afirmou Borrell, lamentando que sejam "tempos difíceis", "especialmente para os Balcãs".

Com o objetivo de que o Montenegro mantenha esta posição de liderança para a adesão à UE, Borrell ofereceu o apoio de Bruxelas para o ajudar a avançar "em importantes reformas, em particular no âmbito do Estado de Direito".

O Presidente montenegrino agradeceu, por seu lado, à Comissão Europeia e à UE o apoio prestado ao seu país no "seu desenvolvimento democrático e económico até agora" e reiterou a sua "clara vontade política" de completar a adesão ao bloco comunitário, para tal adotando as reformas necessárias.

O Montenegro tornou-se país candidato à adesão em 2009 e iniciou as negociações com a UE em 2012.