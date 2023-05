Costa aponta municípios como parceiros essenciais na execução do PRR

O primeiro-ministro vincou hoje, em Braga, que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) é um "grande desafio" para o país e que os municípios portugueses são parceiros essenciais para a sua execução.

"O PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] é, de facto, um grande desafio para o conjunto do país porque mobiliza todas as entidades, desde empresas, IPSS [Instituições Particulares de Solidariedade Social], municípios e também centros de produção de conhecimento e o Estado, naturalmente", afirmou António Costa durante a apresentação do projeto BRT Braga (Bus Rapid Transit Braga), em Braga, distrito ao qual dedicou hoje o dia.

Durante o seu discurso, o líder do executivo sublinhou que só em conjunto será possível executar a "tempo e horas" os projetos já "em mãos" no âmbito do PRR.

Contudo, de entre todas as entidades, António Costa destacou os municípios como sendo "grandes parceiros" na execução do PRR.

"A concretização deste desafio implica envolver todos e, designadamente, os municípios que são grandes parceiros de execução do PRR. São, desde logo, na política de habitação, são muitas vezes no alojamento estudantil e são, designadamente, em investimentos na área da mobilidade", disse.