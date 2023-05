Consumo de electricidade no mercado livre sobe 0,5% em Março

O mercado livre de eletricidade registou, em março, 5,5 milhões de clientes e 42.757 gigawatts-hora (GWh) de consumo anualizado, mais 0,1% e 0,5%, respetivamente, face ao mesmo mês de 2022, segundo a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

"O mercado livre (ML) alcançou neste mês cerca de 5,5 milhões de clientes e 42.757 GWh de consumo anualizado, correspondendo a um acréscimo de 11.908 clientes e de 164,7 GWh em consumo, face a fevereiro de 2023", lê-se no boletim do mercado liberalizado da eletricidade da ERSE.

Em causa está um aumento de 0,1% no número de clientes de 0,5% no consumo, face a março de 2022.

Os clientes residenciais representam 98,9% do total do ML.

Em março, o mercado liberalizado de eletricidade representou 85% do número total de clientes e 93% do consumo em Portugal Continental, uma redução de 0,7 pontos percentuais (p.p.) e de 0,9 p.p., respetivamente, face ao mês homólogo.

Neste mês, o mercado livre recebeu mais 24.366 clientes, sendo que 6.249 transitaram do mercado regulado, enquanto 18.117 correspondem a entradas diretas.

Por outro lado, 9.716 clientes cessaram contrato, sem terem celebrado outro contrato de fornecimento.

Ao mercado regulado regressaram 2.742 clientes, o que se deve, em grande parte, à "possibilidade de os consumidores residenciais de eletricidade optarem pelo regime equiparado ao das tarifas transitórias ou reguladas".

Registaram-se ainda, neste mês, 59.450 mudanças de carteira entre comercializadores no mercado livre.

"Com esta evolução, pode-se observar que cerca de 62% do número de movimentos de mercado diz respeito a mudanças entre comercializadores já em mercado (com o respetivo consumo a representar cerca de 60% do volume de consumo em mudança)", apontou.

A ERSE também divulgou hoje o boletim do mercado liberalizado do gás natural, que revelou que o consumo mensal global, em março, foi de 2.523 GWh, menos 0,3% face ao mês anterior.

Em comparação com março de 2022, o consumo mensal global recuou 13,8%.

Já o consumo diário médio cedeu, em março, 9,9% face a fevereiro, e 13,8% em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

O ML de gás natural contou, no mês em análise, com 1,1 milhões de clientes, menos 15.727 do que em fevereiro, e com um consumo anualizado de 31.944 GWh, o que equivale a um retrocesso de 403 GWh.

A quase totalidade (94%) dos clientes do mercado livre concentra-se no segmento dos clientes residenciais.

De acordo com o regulador, este mês, o ML "representou cerca de 73% do número total de clientes e cerca de 96% do consumo em Portugal continental, com reduções de 12,5 p.p. e de 1,7 p.p., respetivamente", face ao mês homólogo.

Neste mercado, entraram, em março, 21.919 clientes, sendo que 904 transitaram do mercado regulado.

Cessaram contrato no mercado liberalizado 20.382 clientes, neste período, sem que tenham celebrado outro contrato de fornecimento, e 17.094 regressaram.