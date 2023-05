Principais entradas para o recinto do Santuário de Fátima encerradas

As principais entradas para o recinto do Santuário de Fátima, os túneis e as escadarias, foram encerradas pelas 22:30, devido ao elevado número de peregrinos, disse à agência Lusa porta-voz instituição.

"Os acessos pelos túneis e escadarias, dos lados norte e sul, estão encerrados", adiantou Carmo Rodeia, explicando que se mantém sem interdições o acesso nas imediações da Basílica da Santíssima Trindade.

O encerramento deve-se à necessidade de evitar uma concentração excessiva de pessoas no mesmo espaço, referiu.

Milhares de peregrinos estão a assistir às celebrações da peregrinação internacional, com o santuário a indicar a presença de cerca de 230 mil pessoas.

O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, preside à peregrinação internacional aniversária de maio, que hoje começou no Santuário de Fátima, 106 anos depois dos acontecimentos na Cova da Iria.

O tema da peregrinação está ligado ao tema proposto pelo Papa Francisco para a Jornada Mundial da Juventude - "Maria levantou-se e partiu apressadamente" --, que se realiza entre 01 e 06 de agosto, em Lisboa.

As celebrações iniciaram-se às 21:30, com o terço, seguindo-se a procissão das velas e a celebração da palavra, no altar do recinto.

No sábado, a peregrinação culmina com a missa, as 10:00, também no recinto.