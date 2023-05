EUA anunciam reforço de presença militar no Golfo Pérsico

Os Estados Unidos da América (EUA) anunciaram ontem que vão reforçar a sua presença militar no Golfo Pérsico, para aumentar a vigilância marítima, perante a frequente captura de navios comerciais por parte de Teerão.

A decisão hoje anunciada pela Casa Branca - cujos pormenores serão tornados públicos nos próximos dias pelo Pentágono (Departamento de Defesa) - procura ser uma resposta à captura pelo Irão de navios comerciais na região do Golfo Pérsico, entre os quais, no final de abril, um petroleiro com a bandeira das Ilhas Marshall e com destino aos EUA.

"Os Estados Unidos condenam veementemente todas as ações que ameaçam e perturbam o tráfego marítimo comercial no Médio Oriente", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.

"Durante dois anos, o Irão perseguiu, atacou e impediu" a navegação comercial nessas águas, acrescentou Kirby, garantindo que Washington não "permitirá que potências estrangeiras ou regionais coloquem em risco a liberdade de navegação" na região.

Os EUA têm criticado as ações do regime de Teerão nesta zona marítima estratégica, já que se trata de uma rota de navegação quase exclusiva para ligar os países petrolíferos do Golfo aos mercados mundiais.

Nos últimos dois anos, o Irão apreendeu, à revelia das leis internacionais, pelo menos cinco navios comerciais, de acordo com as autoridades norte-americanas.