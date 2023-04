Venezuela aceita convite da China para participar com a Rússia em projecto de pesquisa lunar

A Venezuela anunciou hoje que aceitou um convite da China para participar no projeto, em que participa também a Rússia, para a criação da Estação Internacional de Pesquisa Lunar (ILRS), sublinhando a cooperação estratégica existente entre ambos países.

"Recebemos com assentimento o convite do Governo da República Popular da China para participar no projeto da ILRS, passando assim a ser o primeiro país convidado a aderir a este importante projeto, que está em desenvolvimento, e cuja construção está prevista a partir de 2030", explica um comunicado divulgado em Caracas.

O documento, divulgado pelo Ministério de Relações Exteriores (MRE) venezuelano, explica que a associação estratégica entre ambos os países "transcende todas as áreas de cooperação e constitui hoje um reconhecimento dos esforços feitos pelo Governo Bolivariano em prol do desenvolvimento científico" da Venezuela.

"Na Venezuela vemos com grande expectativa os resultados da recente reunião realizada entre a Agência Bolivariana de Atividades Espaciais (ABAE) e o Laboratório Nacional de Exploração do Espaço Profundo (DSEL) da China", explica.

No comunicado, Caracas "reitera a sincera fraternidade, amizade e solidariedade" que une ambos os governos, "com o compromisso de continuar a aprofundar a associação estratégica que tantos benefícios tem dado" aos dois países.

Segundo a imprensa venezuelana o projeto de desenvolvimento de uma base lunar, a ILRS, é um projeto conjunto da China com a Rússia.

Em 30 de março último, Marglad Bencomo, diretor da Agência Bolivariana de Atividades Espaciais, esteve no Laboratório Nacional de Exploração do Espaço Profundo (DSEL) da China, onde se reuniu com o vice-presidente daquele organismo, Wu Yanhu.