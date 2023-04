Alemanha levanta últimas medidas de prevenção

A Alemanha levantou as últimas medidas de proteção contra a covid-19, pondo fim ao uso obrigatório de máscara em escritórios, clínicas e centros de atendimento.

A lei de proteção contra as infeções previa que todas as medidas de prevenção contra a pandemia teriam fim até à Páscoa.

"O fim dos requisitos de proteção relacionados com a pandemia não significa o fim do coronavírus", alertou, citado pela Europa Press, o especialista em saúde pública do Partido Verde, Janosch Dahmen, notando que muitas pessoas continuam a sofrer as consequências da doença.

Neste sentido, defende que os doentes, familiares e os profissionais de saúde vão ter que se habituar a continuar a usar máscara para proteger as pessoas mais vulneráveis, mesmo que tal já não seja obrigatório.

O Governo já tinha acabado com a disponibilização gratuita de testes de despiste.

No mesmo sentido, o uso obrigatório de máscara em autocarros, comboios ou no comércio também já tinha sido levantado.