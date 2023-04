Presidente da República enaltece acção e trabalho da Organização Mundial da Saúde

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enalteceu hoje a ação e "o exemplo de liderança" da Organização Mundial da Saúde (OMS), sublinhando que esta é responsável por "alguns dos mais significativos ganhos da humanidade".

Numa mensagem publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado assinala o Dia Mundial da Saúde, "este ano sob a égide de 'Saúde para todos'", e o 75.º aniversário da Organização Mundial da Saúde.

Marcelo Rebelo de Sousa felicita a organização e salienta que esta é uma oportunidade "para se assinalar a relevância do trabalho diário" prestado pela OMS "no combate às doenças e às desigualdades presentes no mundo".

"Relembra, a esse propósito, o exemplo de liderança, de promoção dos valores éticos, da procura do conhecimento, das decisões baseadas na evidência, com o objetivo de, acima de tudo, se promover a saúde de todos de uma forma global e plural", lê-se na mensagem.

No texto, Marcelo Rebelo de Sousa salienta que "à ação da Organização Mundial da Saúde se devem alguns dos mais significativos ganhos da humanidade, sendo a erradicação da varíola o seu exemplo máximo".

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa reitera o seu reconhecido agradecimento à OMS e aproveita o ensejo para, uma vez mais, cumprimentar os que em todo o mundo desenvolvem esforços diários no sentido da promoção da saúde", acrescenta.