Lavrov na Turquia para negociações sobre exportações de cereais ucranianos

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov, chegou hoje à Turquia para uma visita que incluirá negociações sobre o acordo para a exportação de cereais ucranianos através do Mar Negro, revelou fonte do Governo turco.

Serguei Lavrov encontrou-se com o homólogo turco, Mevlut Cavusoglu, para um 'iftar', a quebra do jejum diário no mês do Ramadão, em Ancara.

É esperada uma conferência de imprensa conjunta depois do chefe da diplomacia russa encontrar-se com o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, noticiou a agência France-Presse (AFP).

A Turquia, membro da NATO, está a tentar persuadir a Rússia e a Ucrânia a retomar as negociações de paz, na esperança de aproveitar os esforços diplomáticos feitos no ano passado.

"Apesar da complicação da situação internacional, o diálogo político russo-turco, principalmente ao nível dos dois chefes de Estado, continua", destacou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, num comunicado divulgado antes do início da visita de Lavrov.

O chefe da diplomacia russa, que visitou a Turquia pela última vez em junho, também deve discutir com as autoridades turcas sobre a exportação de cereais ucranianos, que o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse ter prorrogado "como um gesto de boa vontade por mais sessenta dias" em 18 de março.

A Turquia solicitou uma extensão de 120 dias, conforme o acordo original de julho de 2022, que tinha sido prorrogado também em novembro.

A Ucrânia é um dos principais produtores mundiais de grãos.

O acordo facilitou a exportação de 25 milhões de toneladas de cereais em mais de 1.600 viagens de navios mercantes desde julho passado. Cinquenta e cinco por cento destes alimentos foram para países em desenvolvimento.

O Presidente russo, Vladimir Putin, e Erdogan têm um relacionamento próximo, seja por telefone ou através de reuniões presenciais, tendo-se encontrado no ano passado por quatro vezes.