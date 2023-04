Comércio de bens da zona euro com excedente em Fevereiro

A zona euro registou em fevereiro, pela primeira desde setembro de 2021, um excedente na balança comercial externa de bens de 4,6 mil milhões de euros, contra um défice homólogo de 9,4 mil milhões, divulga o Eurostat.

Em fevereiro, as exportações de bens da zona euro para o resto do mundo aumentaram 7,6%, para os 232,7 mil milhões de euros (ME) e as importações subiram 1,1%, para os 228,1 mil ME, face ao mesmo mês de 2022.

De acordo com os dados do serviço estatístico da União Europeia (UE), no conjunto dos 27 Estados-membros também foi registado um excedente de 4,8 mil ME no saldo da balança comercial de bens com o resto do mundo, o primeiro desde julho de 2021, face ao défice de 16,5 mil ME de fevereiro de 2022.

As exportações de bens da UE para fora do bloco cresceram 8,0%, para os 207,7 mil ME e as importações, por seu lado, recuaram 2,8%, valendo 202,9 mil ME.

No acumulado de janeiro e fevereiro, o saldo deficitário recuou para os 27 mil ME na zona euro e os 31 mil ME na UE face, respetivamente, ao de 39,7 mil ME e 55,1 mil ME homólogos.