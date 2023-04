Açores vão ter 87 pontos de carregamento para veículos eléctricos

O projeto LIFE IP CLIMAZ vai permitir implementar nos Açores mais 40 pontos de carregamento de veículos elétricos, fazendo que a rede regional atinja 87 pontos, anunciou hoje o Governo Regional.

Na sequência de um protocolo assinado entre a Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, através da Direção Regional da Energia, e a Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, que permite à ilha possuir mais um ponto de carregamento para veículos elétricos, Berta Cabral referiu que o Governo dos Açores "dá mais um passo em direção à tão importante transição energética que se pretende para as ilhas".

A responsável pela energia do executivo açoriano, citada em nota de imprensa divulgada no 'site' do Governo Regional, reiterou que "o desafio da transição energética não pode ser negligenciado por ninguém, sob pena de graves consequências para o desenvolvimento socioeconómico e para as alterações climáticas".

De acordo com Berta Cabral, "torna-se cada vez mais urgente reduzir a dependência energética dos Açores face ao exterior, aumentar a eficiência do aproveitamento dos recursos naturais que a região dispõe e adotar mais energia limpa com redução da utilização de combustíveis fósseis, contribuindo para a descarbonização ambiental".

A governante afirmou que há que "ajustar práticas e comportamentos de consumo, eliminando o desperdício e tomando decisões de investimento mais informadas e racionais, seja na compra de casa, de viaturas ou de eletrodomésticos, por exemplo.".

"Assim, conseguimos garantir segurança no abastecimento às populações e às empresas, a redução dos custos da energia e a redução da emissão de gases com efeito de estufa", salvaguardou.

Segundo Berta Cabral, a Graciosa é um exemplo a seguir, sendo a "ilha modelo" e aquela que tem maior percentagem de utilização de fontes renováveis na produção de eletricidade.

O contrato agora assinado visa a cedência de bens móveis para a atribuição de ponto de carregamento normal para a Rede de Mobilidade Elétrica dos Açores e surge no âmbito do Plano para a Mobilidade Elétrica nos Açores (PMEA), designadamente a Medida 6, cujo o objetivo é a implementação da rede pública de carregamento de veículos elétricos.

O contrato surge ainda no âmbito da Medida 20, que prevê a disponibilização, por parte do Governo dos Açores, de pontos de carregamento para instalação em locais de estacionamento de acesso público, em edifícios e infraestruturas públicas.

Atualmente a região conta com 47 pontos de carregamento de acesso público para veículos elétricos, abrangendo todos os concelhos de Açores, o que corresponde a 108 tomadas de carregamento ligadas à MOBI.E.

No âmbito do projeto LIFE IP CLIMAZ, serão implementados mais 40 pontos de carregamento, dotando a rede regional de um total 87 pontos de carregamento para veículos elétricos.