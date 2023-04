Pensionistas vão ter aumento intercalar de 3,57% a partir de Julho

Os pensionistas vão ter, a partir de julho, um aumento de 3,57% nas suas pensões, anunciou hoje o primeiro-ministro, Antonio Costa, no final de um Conselho de Ministros extraordinários que aprovou novas medidas de apoio ao rendimento.

"Na sequência do Programa de Estabilidade [hoje apresentado] fizemos hoje um Conselho de Ministros extraordinário que aprovou um aumento intercalar das pensões a partir do próximo mês de julho, no valor de 3,57%", disse o primeiro-ministro.

António Costa precisou que, somada ao aumento já concretizado em janeiro, esta nova medida vai fazer com que "ao longo deste segundo semestre os pensionistas" já consigam ter "a sua pensão atualizada ao valor que resulta da lei de bases da Segurança Social".

Desta forma, precisou o primeiro-ministro, no conjunto do ano de 2023, as pensões até dois Indexantes de Apoios Sociais (IAS) terão uma atualização total de 8,4%, enquanto nas que estão entre dois e seis IAS esta será de 8,06% e entre seis e 12 IAS será de 7,46%.

A esta atualização soma-se o pagamento de valor equivalente a maia pensão que foi feito ainda em outubro do ano passado.

"Isto significa que não só não haverá qualquer perda de poder de compra das pensões, como a partir de julho e até dezembro já será uma pensão correspondente ao que teria resultado da lei de bases", precisou, sublinhando a necessidade de as medidas serem tomadas tendo também em conta as condições necessárias para manter a confiança no contrato intergeracional em que assenta o sistema de Segurança Social.