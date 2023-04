Mais de 400 pessoas chegam à ilha de Lampedusa, em Itália

Cerca de 430 migrantes chegaram na noite de hoje à ilha italiana de Lampedusa (sul), que enfrenta uma vaga de desembarques desde domingo passado.

Os migrantes viajavam a bordo de dez pequenas embarcações até serem intercetados por navios da Guarda Costeira italiana e da Guarda de Finanças (polícia fronteiriça).

Depois das operações noturnas, cerca de uma centena de migrantes chegaram esta manhã ao porto Favaloro de Lampedusa em barcos de madeira, de onde partirão para o único centro de acolhimento da ilha.

O centro, equipado para acolher aproximadamente 400 pessoas, tem atualmente perto de 3.200 migrantes à espera de identificação.

A delegação do governo de Agrigento (sul) ordenou a transferência de centenas de migrantes para a Sicília, numa tentativa de amenizar a situação.

Durante as operações de vigilância da noite de hoje, os navios da Guarda Costeira recuperaram os corpos de duas mulheres que terão morrido num naufrágio da passada segunda-feira no qual 62 pessoas foram resgatadas.

Segundo os dados mais recentes publicados pelo Ministério do Interior italiano, chegaram à costa de Itália 33.480 migrantes, quase quatro vezes mais do que em igual período do ano passado (8.432).