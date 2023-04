Avalanche causa três mortos em Itália

Três esquiadores que estavam desaparecidos nos Alpes na região de Valle de Aosta, no norte de Itália, na sequência de uma avalanche foram encontrados hoje sem vida, segundo as equipas de resgate e socorro Alpino.

As vítimas, que estavam desaparecidas desde quinta-feira, são o guia de montanha Lorenzo Holzknecht, de 39 anos, um campeão de esqui, Sandro Dublanc, de 44 anos, e o instrutor Elia Meta, de 37 anos.

Os corpos foram transferidos de helicóptero para o aeroporto Corrado Gex em Saint-Christophe, em Aosta.

Os três desaparecidos participavam na quinta-feira num curso de montanha quando ocorreu a avalanche, ao início da tarde no Val di Rhemes, a 2.300 metros de altitude.

O instrutor, Matteo Giglio que também foi arrastado pela avalanche foi salvo, tendo sido ele a alertar as autoridades.

No domingo passado, outra avalanche em Armancette, no leste de França, perto da fronteira com a Itália, causou seis mortos.