"Chegou a hora" de NATO convidar Kiev, diz Zelensky a Stoltenberg

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou hoje perante o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, que "chegou a hora" de a Aliança Atlântica convidar a Ucrânia para se juntar à organização.

Zelensky quem pediu também a ajuda da Aliança para "superar a relutância" dos aliados em entregar "armas vitais" para Kiev combater Moscovo, uma "linha vermelha" que o Kremlin vê como uma "ameaça existencial".

Entre o armamento, segundo o Presidente ucraniano, figuram "armas de longo alcance [mísseis], aviação moderna, artilharia e veículos blindados".

A Ucrânia tem vindo a pedir a adesão à NATO há vários anos, solicitação que ganhou força depois da invasão russa do país, a 24 de fevereiro de 2022, com Kiev a considerar a entrada na Aliança Atlântica como a "única garantia real" da sua segurança contra Moscovo.

Favorável em princípio à integração deste país, a NATO é, porém, muito vaga quanto ao calendário, podendo a entrada da Ucrânia na organização provocar uma escalada do conflito, pois a Rússia considera tal alargamento uma "linha vermelha".

"A cimeira da NATO em Vílnius [em Julho] pode tornar-se histórica", insistiu Zelensky, considerando "importante" que a Ucrânia receba, aí, o respetivo convite" para aderir à organização.

"Chegou a hora", insistiu Zelensky.

Por seu lado, o secretário-geral da NATO declarou em Kiev que a sua prioridade é uma vitória militar ucraniana sobre a Rússia e que a questão da adesão da Ucrânia à Aliança será debatida em julho, na cimeira da organização.

"O futuro da Ucrânia está na família euro-atlântica, o futuro da Ucrânia está na NATO. Ao mesmo tempo, o principal objetivo da Aliança, dos aliados, é garantir que a Ucrânia vença" a guerra contra a Rússia, afirmou Jens Stoltenberg, ladeado por Zelensky.

O norueguês admitiu que o assunto estará em discussão na próxima cimeira da Aliança Atlântica, que se realiza a 11 e 12 de julho na capital da Lituânia, Vilnius.

"Reconheço, é claro, que o Presidente Zelensky levantará a questão da adesão, das garantias de segurança, e isso estará no topo da agenda", acrescentou Stoltenberg.

Já hoje, o Kremlin repetiu, pela voz de Dmitri Peskov, porta-voz de Vladimir Putin, que um dos objetivos da ofensiva russa era precisamente impedir qualquer entrada da Ucrânia na Aliança Atlântica, porque tal representaria "uma séria ameaça à segurança da Rússia".

Tendo falhado em alcançar uma rápida vitória militar, a Rússia apresenta agora o conflito na Ucrânia como uma guerra por procuração da NATO e a invasão do país como uma necessidade.

Sobre a questão da ajuda militar ocidental à Ucrânia, Zelensky exortou Stoltenberg a fazer mais, uma vez que Kiev, sustentou, "precisa urgentemente de caças, tanques, artilharia e sistemas de tiro de longo alcance para atingir armazéns russos, bem atrás da linha de frente".

Depois de resistir aos ataques russos na Frente Oriental durante todo o inverno, as forças ucranianas estarão a preparar a sua própria ofensiva para a primavera ou verão, mas para isso necessitam armamento e respetivas munições.

Zelensky também sublinhou que o objetivo continua a ser "a libertação completa dos territórios [ucranianos] conquistados pelo ocupante russo".

No entanto, entre as reservas insuficientes de armamento, o medo de uma escalada e a existência de problemas logísticos, quer norte-americanos quer europeus têm sido mais cautelosos do que Kiev gostaria, indicou a agência noticiosa France-Presse (AFP).

Nesse sentido, Zelensky exortou Stoltenberg a ajudá-lo a "superar a relutância de alguns parceiros em relação à entrega de certas armas, ou seja, [aquelas] de longo alcance, aviação moderna, artilharia, veículos blindados".

Para o Presidente ucraniano, a Ucrânia está a pagar "com a vida dos soldados, que ainda não receberam os indispensáveis instrumentos de defesa".

A AFP refere que a capacidade de Kiev de montar uma contraofensiva em grande escala é o principal assunto de especulação no início da primavera, após uma longa fase de guerra de atrito destinada a exaurir o inimigo russo.

Enquanto a feroz defesa de Bakhmut -- a cidade epicentro dos combates no leste -- custou caro ao exército russo, as tropas ucranianas também sofreram perdas significativas, com o prolongamento do conflito a consumir as reservas de armamento.

Neste quadro, Stoltenberg observou que as discussões planeadas para sexta-feira com os Estados membros da NATO na base militar norte-americana de Ramstein, na Alemanha, vão integrar a entrega de armas adicionais a Kiev, que não especificou.

A Aliança está focada em enviar munições para sistemas já implantados na Ucrânia, acrescentou o secretário-geral da NATO.

"Espero que aliados e parceiros da NATO façam anúncios mais concretos de apoio militar à Ucrânia. É extremamente importante garantir que os sistemas, as armas que já estão na Ucrânia estejam a funcionar como deveriam, ou seja, com grandes reservas suficientes de munições, peças sobressalentes e manutenção", frisou.

Segundo Stoltenberg, desde o início da invasão russa, o Ocidente forneceu mais de 150.000 milhões de dólares (136.700 milhões de euros) em ajuda à Ucrânia, incluindo 65.000 milhões de dólares (59.250 milhões de euros) em ajuda militar.