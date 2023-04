Kiev pede a França envio de caças F-16

O comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Valeri Zaluzhni, pediu pessoalmente ao chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas francesas, Thierry Burkhard, o envio de caças F-16.

Burkhard -- que está de visita ao território ucraniano pela primeira vez - reuniu com o chefe das Forças Armadas ucranianas, num encontro em que discutiram a situação na frente de batalha e as necessidades do Exército ucraniano para repelir as tropas russas.

No relato feito por Zaluzhni, durante a reunião o comandante-em-chefe ucraniano referiu a necessidade de poder contar com projéteis de artilharia e outras munições, equipamentos de defesa aérea e caças F-16.

"A França concordou em continuar a cooperação e manter o diálogo no futuro. Da nossa parte, as Forças Armadas ucranianas estão prontas para compartilhar a experiência com aliados na condução de uma guerra em larga escala", relatou Zaluzhni.

Depois de conseguir que a Alemanha desbloqueasse o fornecimento de tanques Leopard para as Forças Armadas da Ucrânia, Kiev colocou os aviões de caça como prioridade, para tentar convencer os aliados a desistir da recusa em aceitar este pedido.