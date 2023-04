Lula traz forte comitiva para agenda preenchida em Portugal

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, chega a Portugal amanhã para uma visita oficial que inclui a cimeira luso-brasileira, a entrega do prémio Camões a Chico Buarque e um discurso na Assembleia da República.

Lula da Silva, estará em Portugal até 25 de Abril, dia em que se desloca para Madrid, e conta com uma delegação com um "número expressivo" com vários ministros, entre os quais da Cultura, Saúde, Defesa, Ciência e Tecnologia, Igualdade Racial e Direitos Humanos e da Cidadania.

Em conferência de imprensa no Palácio Itamaraty, em Brasília, a secretária de Europa e América do Norte, Embaixadora Maria Luisa Escorel de Moraes detalhou que a programação de Lula da Silva em Portugal arranca às 10:30 de sábado com a cerimónia de boas vindas com honras militares na Praça do Império em Lisboa.

De seguida, às 11h00, haverá uma breve cerimónia no interior do Mosteiro dos Jerónimos com a deposição de coroa de flores no túmulo de Luís de Camões.

Meia hora depois, está programado uma reunião bilateral com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, seguido de uma reunião ampliada de delegações. O almoço, ficará a cargo do primeiro-ministro português e logo de seguida decorre a 13.ª cimeira luso-brasileira no Centro Cultural de Belém.

ÀS 16h15 será realizada a cerimónia de assinatura de protocolos de entendimento entre os dois países: "sendo que desses 10, oito com certeza", frisou a diplomata brasileira referindo-se à assinatura de protocolos que entre os quais na educação, ciência, energia, saúde, cartas de condução, energia, geologia, mineração, entre outros.

O dia termina com um jantar de Estado oferecido pelo Presidente português no Palácio da Ajuda.

No dia seguinte, domingo, a agenda de Lula da Silva, para já, "está livre", disse Maria Luisa Escorel de Moraes.

Na segunda-feira, dia 24 de abril, às 08h40 está prevista a partida com destino ao Porto para participar em Matosinhos no Fórum empresarial Portugal Brasil, onde estão previstos cerca de 150 empresários portugueses e brasileiros com o objetivo de expandir o comercio bilateral em áreas como energia, mobilidade, tecnologia, inovação e saúde.

Haverá ainda a assinatura da renovação do protocolo de entendimento entre a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal e a sua contraparte brasileira, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ÁPEX).

Às 11h20, a partida para Lisboa será feita a bordo de um KC-390, produzido pela empresa brasileira Embraer. Portugal comprou recentemente cinco aeronaves KC-390.

Na chega a Lisboa, o líder brasileiro irá à OGMA -- Indústria Aeronáutica de Portugal, em Alverca.

"O momento de muita emoção para todos" está guardado para as 16h00 no Palácio Queluz para a entrega do Prémio Camões, de 2019, ao cantor e escritor brasileiro Chico Buarque.

A entrega do Prémio Camões 2019 tem sido atribulada, pois já antes do adiamento devido à pandemia, em outubro daquele ano, cinco meses depois de ser conhecido o vencedor, o então Presidente brasileiro Jair Bolsonaro deixou claro que poderia não assinar o diploma de atribuição do prémio.

No dia 25 de Abril, está programado para as 10:00 uma "sessão solene em homenagem ao Presidente Lula, que antecede as celebrações do 25 de Abril", na qual o Presidente brasileiro fará um discurso.

Questionada pela Lusa, Maria Luisa Escorel de Moraes explicou que Lula da Silva não deverá marcar presença na sessão solene das celebrações do 25 de Abril.

Lula da Silva segue depois para Madrid com uma agenda que incluiu reuniões com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, Filipe VI de Espanha e ainda um fórum empresarial.