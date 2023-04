Wall Street acaba sessão sem rumo com variações escassas expectante com inflação

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em ordem dispersa, mas com variações escassas, com os investidores a manterem-se na expectativa e prudentes na véspera da divulgação do índice de preços no consumidor (IPC) dos EUA.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,29%, enquanto o tecnológico Nasdaq recuou 0,43% e o alargado S&P500 não conheceu qualquer variação.

"Os investidores permaneceram em modo expectante, porque estão para se conhecer diversos indicadores, como o IPC, o índice dos preços na produção e resultados de bancos na sexta-feira", disse Steve Sosnick, diretor da estratégia de investimento na Interactive Brokers, à AFP.

Os analistas esperam que o IPC nos EUA, relativo a março, recue para 5,1% em termos anuais, no que será o valor mais baixo em 24 meses, depois de seis por cento em fevereiro.

Em termos mensais, deve apresentar uma subida de 0,2%, metade dos 0,4% do mês anterior.

Mas, em contrapartida, a inflação subjacente, que exclui setores voláteis, como alimentação e energia, pode permanecer tenaz, admitiu Art Hogan, da B. Riley Wealth Management. Este crescimento de preços deve estabelecer-se em 5,6% anuais, depois dos 5,5% em fevereiro, o que mostra que o preço dos serviços continua a aumentar.

Estes números devem confortar a ideia de que a Reserva Federal (Fed) vai aumentar a sua taxa de juro de referência em um quatro de ponto percentual na sua próxima reunião, em maio.

Mas alguns dirigentes da Fed j+á manifestaram o desejo de prudência na subida desta taxa. Austan Golsbee, novo presidente do banco da Fed em Chicago e membro votante do comité monetário (FOMC, na sigla em Inglês), julgou hoje necessário "recolher mais dados e dar atenção para não aumentar a taxa de maneira demasiado agressiva".

Os investidores vão ter à sua disposição, pelas 18.00 horas TMG, a preciosa ata da reunião precedente do FOMC, que lhes vai dar indicações sobre o estado de espírito dos decisores quando decidiram, no final de março, subir a taxa de juro pela nona vez consecutiva.

Os investidores não foram afetados pelas projeções do Fundo Monetário Internacional que, ao começar a sua reunião de primavera, reduziu para 2,8% a sua previsão de crescimento da economia internacional em 2023.

"Os investidores (norte-americanos) têm o dom de ignorar o que se passa no mundo", ironizou Steve Sosnick.