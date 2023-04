Academia das Ciências apresenta 1.ª edição digital do Dicionário da Língua Portuguesa

A Academia das Ciências de Lisboa (ACL) apresenta, na quinta-feira, a primeira edição digital do seu Dicionário da Língua Portuguesa.

Esta edição digital corresponde a "uma versão parcialmente revista" do Dicionário de Língua Portuguesa Contemporânea, de 2001, coordenado por Malaca Casteleiro, seguindo as regras do novo Acordo Ortográfico, atualmente em vigor.

O Dicionário de Língua Portuguesa Contemporânea continha cerca de 70.000 entradas, tendo sido agora introduzidos "milhares de vocábulos", alguns em falta na edição anterior e outros de entrada recente na língua portuguesa.

Contudo, "há ainda muito trabalho pela frente", afirmou à agência Lusa a atual coordenadora, Ana Salgado, presidente do Instituto de Lexicologia e Lexicografia da Língua Portuguesa (ILLLP) da ACL.

Ana Salgado trabalha no projeto desde 2016, conjuntamente com o investigador Alberto Simões, ambos responsáveis pela ferramenta lexicográfica que deu suporte a esta edição digital.

Este trabalho resulta da colaboração de vários académicos das Classes de Letras e Ciências da ACL, assim como de vários investigadores nacionais.

Foi ainda firmado um protocolo com a Universidade do Minho para assegurar a componente computacional, sendo que "muito do trabalho se deve a Alberto Simões", investigador nas áreas de Processamento de Linguagem Natural e Preservação Digital, e que tem desenvolvido trabalho na criação de recursos multilingues para a tradução automática.

Em declarações à Lusa, Ana Salgado salientou que "um dicionário nunca é uma obra acabada, é sempre um trabalho contínuo e diário".

"O facto de o dicionário ser disponibilizado, em acesso aberto, não significa que o trabalho esteja concluído. Reunimos, agora sim, melhores condições para constituir um acervo lexicográfico que seja definitivamente expressão do português atual", disse.

A "versão parcialmente revista e atualizada" vai estar disponível no portal da ACL na Internet - https://www.acad-ciencias.pt/ - e vai acolher sugestões do público.

Ana Salgado realçou que a ACL pretende "uma maior interação com o público em geral, abrindo a possibilidade de sugerirem novas palavras e significados".

A apresentação da edição digital decorre na quinta-feira a partir das 15:00, na Sala das Sessões da ACL.