Venezuela e ONU renovaram memorando em matéria de Direitos Humanos

A Venezuela renovou hoje o Memorando de Entendimento que mantém desde 2019 com o escritório do Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos (ACNUDH), que regula a cooperação entre aquele organismo e instituições venezuelanas.

O Memorando foi assinado em Caracas, durante um encontro entre o Alto-Comissário, Volker Rutk, a vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez e o ministro venezuelano de Relações Exteriores Yván Gil.

O acordo, que foi renovado por um ano, prevê a presença contínua no país de uma equipa de dois oficiais dos Direitos Humanos da ONU e o reforço dos mecanismos de proteção de garantias fundamentais.

Após a assinatura do acordo Volker Rutk reuniu-se com o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no palácio presidencial de Miraflores, durante o qual, segundo a televisão estatal venezuelana, foi reafirmado o compromisso do Governo venezuelano com a proteção e garantia dos Direitos Humanos no país.

O encontro entre ambos teve lugar no âmbito de um convite feito pelo Presidente Nicolás Maduro e esteve centrado na aplicação de mecanismos de diálogo construtivo, cooperação e assistência técnica, entre a Venezuela e o ACNUDH, segundo um comunicado do Ministério de Relações Exteriores venezuelano.

O Alto-Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos iniciou quinta-feira uma visita de três dias à Venezuela, onde prevê reunir-se também com representantes da sociedade civil, da oposição e ativistas dos direitos humanos.

Segundo a imprensa local, no primeiro dia da visita Volker Turk reuniu-se com o ministro venezuelano das Relações Exteriores Yván Gil que pediu a suspensão das sanções internacionais contra a Venezuela.

Volker Turk já se reuniu com representantes de várias organizações não-governamentais, algumas delas relacionadas com a área da Justiça.

Hoje, mais cedo, reuniu-se com Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional (NA, onde o chavismo detém a maioria), durante o qual, segundo uma mensagem divulgada pelo parlamentar no Twitter, a Venezuela "reiterou a nossa posição para o diálogo construtivo, sob o respeito e proteção dos direitos humanos" dos venezuelanos.