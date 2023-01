OMS denuncia sequestro de um dos seus médicos no Mali

A Organização Mundial da Saúde (OMS) denunciou hoje o sequestro de um dos seus trabalhadores no Mali, na segunda-feira, e pediu uma investigação às autoridades daquele país para que o médico "possa, ??em breve, voltar para a sua família".

"Os profissionais de saúde nunca devem ser alvo de um conflito", lamentou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

O médico Mahamadou Diawara foi parado por desconhecidos enquanto viajava no seu carro na cidade de Menaka.

O homem trabalha na zona desde o início de 2020, com o objetivo de apoiar a saúde de comunidades isoladas numa área frequentemente atingida por insegurança e violência.

O Mali, com a presença de grupos terroristas leais ao Estado Islâmico e à Al-Qaida, sofre de grande insegurança, principalmente no centro e norte do seu território com numerosos ataques que provocam vítimas mortais e fluxos de deslocados.

O país é governado por uma junta militar liderada pelo coronel Assimi Goita, desde o último golpe de Estado, e que se recusa a convocar eleições desde fevereiro passado, apesar de ter manifestado esse compromisso, e sugeriu realizá-las em fevereiro de 2024.