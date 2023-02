Noruega comprará 54 tanques 'Leopard 2' para modernizar frota

A Noruega vai comprar 54 'Leopard 2' de nova geração, com opção de adquirir mais 18 destes veículos blindados de fabrico alemão para substituir os seus tanques mais antigos, anunciou hoje o Governo norueguês.

Em construção há vários anos, este pedido dos carros de combate 'Leopard 2A7', feito ao fabricante alemão Krauss-Maffei Wegmann, renovará a frota existente de 36 'Leopard 2A4'- alguns dos quais serão doados à Ucrânia.

A entrega dos tanques está prevista para 2026 e a operação, que poderá ser alargada com a compra de mais 18 unidades do mesmo modelo, aconteceu após a aprovação pelo Parlamento de uma verba de 19.700 milhões de coroas norueguesas (1.802 milhões de euros).

"Os novos tanques têm grande importância para a defesa e representam um reforço considerável para o Exército. Na atual situação de segurança, a colaboração militar com a Europa é ainda mais importante", disse o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, em conferência de imprensa no quartel militar de Rena, no sul do país.

Gahr Støre afirmou que com esta aquisição, a Noruega possuirá o mesmo modelo de tanques dos demais países nórdicos e aliados, além de estreitar os laços em "política de segurança" com a Alemanha e enviar um sinal "claro" à NATO do seu compromisso para com a Aliança.

A Noruega, que faz fronteira com a Rússia, tem atualmente 36 tanques 'Leopard' operacionais de modelo mais antigo, dos quais prometeu doar um número ainda desconhecido para a Ucrânia.

O Parlamento norueguês aprovou a compra de novos modelos de tanques em 2021, e a escolha ficou entre o sul-coreano Hyundai Rotem K2 Black Panther e o alemão Leopard 2A7, que foi o escolhido.